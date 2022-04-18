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    Новости

    Тизер последнего спецвыпуска «Доктора Кто» с Тринадцатой

    18 апреля 2022
    18.04.2022
    355
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    BBC представила тизер третьего и последнего спецэпизода «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер. Его показали в финале второго спецэпизода — «Легенда морских дьяволов».

    Третий спецвыпуск — пока без названия — будет приурочен к 60-летию сериала. Он станет последним и для шоураннера Криса Чибнелла, и для Уиттакер.

    В финальном эпизоде на экраны вернутся актрисы Джанет Филдинг и Софи Алдред, сыгравшие компаньонов Доктора ещё в 1980-х.

    После эпохи Чибнелла начнётся новая эпоха Расселла Т. Дэвиса, который несколько сезонов занимался сериалом с самого возрождения в 2005-м. Кто сыграет новое воплощение «Доктора», неизвестно.

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