Тизер последнего спецвыпуска «Доктора Кто» с Тринадцатой

BBC представила тизер третьего и последнего спецэпизода «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер. Его показали в финале второго спецэпизода — «Легенда морских дьяволов».
Третий спецвыпуск — пока без названия — будет приурочен к 60-летию сериала. Он станет последним и для шоураннера Криса Чибнелла, и для Уиттакер.
В финальном эпизоде на экраны вернутся актрисы Джанет Филдинг и Софи Алдред, сыгравшие компаньонов Доктора ещё в 1980-х.
После эпохи Чибнелла начнётся новая эпоха Расселла Т. Дэвиса, который несколько сезонов занимался сериалом с самого возрождения в 2005-м. Кто сыграет новое воплощение «Доктора», неизвестно.
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