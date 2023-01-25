Тизер-трейлер альманаха «Антология русского хоррора: Красный состав»

Онлайн-кинотеатр more.tv опубликовал тизер-трейлер «Антологии русского хоррора: Красный состав».

Это серия анимационных хоррор-короткометражек по мотивам произведений русских авторов вроде «Дочери Крысолова» Александра Грина, «Семьи Вурдалака» Алексея Толстого и так далее.

Каждую из историй поставили 6 режиссеров со всего мира (США, Японии, Кореи, Британии и России) в абсолютно разных стилях.

Премьера состоится в феврале.