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    Тизер-трейлер седьмой серии The Last of Us

    20 февраля 2023
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    20.02.2023
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    Тизер-трейлер седьмой серии The Last of Us

    HBO Max опубликовал минутный тизер-трейлер седьмого эпизода телеадаптации The Last of Us.

    В основу новой серии, судя по всему, легло дополнение для игры под названием «Оставшиеся позади», сюжет которого разворачивается за несколько недель до встречи Элли с Джоэлом.

    Режиссером выступает Лиза Джонсон, известная по сериалам «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Чем мы заняты в тени».

    Премьера седьмого эпизода состоится 27 февраля.

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