Тизер-трейлер седьмой серии The Last of Us

HBO Max опубликовал минутный тизер-трейлер седьмого эпизода телеадаптации The Last of Us.

В основу новой серии, судя по всему, легло дополнение для игры под названием «Оставшиеся позади», сюжет которого разворачивается за несколько недель до встречи Элли с Джоэлом.

Режиссером выступает Лиза Джонсон, известная по сериалам «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Чем мы заняты в тени».

Премьера седьмого эпизода состоится 27 февраля.