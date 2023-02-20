Тизер-трейлер седьмой серии The Last of Us

HBO Max опубликовал минутный тизер-трейлер седьмого эпизода телеадаптации The Last of Us.
В основу новой серии, судя по всему, легло дополнение для игры под названием «Оставшиеся позади», сюжет которого разворачивается за несколько недель до встречи Элли с Джоэлом.
Режиссером выступает Лиза Джонсон, известная по сериалам «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Чем мы заняты в тени».
Премьера седьмого эпизода состоится 27 февраля.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Как мы начали носить маски«Мы думали, что это ненадолго».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.