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    Новости

    Том Хиддлстон и Марк Хэмилл сыграют в новой экранизации Стивена Кинга

    9 мая 2023
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    09.05.2023
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    Трейлер испаноязычного спин-оффа «Птичьего короба» с Марио Касасом

    Режиссёр «Призрака дома на холме» и «Окулуса» Майк Флэнаган работает над экранизацией рассказа из анталогии Стивена Кинга «Если кровоточит». Об этом сообщает Deadline.

    Фильм ужасов получил название «Жизнь Чака» по имени главного героя Чарльза Кранца, жизни которого посвящён рассказ Кинга. Она представляет собой три биографичные истории, рассказанные в обратном порядке — от смерти персонажа от рака головного мозга в 39 лет до детства в доме с привидениями.

    Главные роли исполнят Том Хиддлстон и Марк Хэмилл. Хиддлстон сыграет главного героя Чака, а Хэмилл воплотит его дедушку Альби.

    Фильм будет тонально похож на картины «Останься со мной», «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля». Сценарий был завершён до забастовки сценаристов.

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