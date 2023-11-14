Том Хиддлстон не уверен, что прощается с ролью Локи навсегда

Том Хиддлстон признался, что не прощается с ролью Локи в киновселенной Marvel навсегда.

Финал второго сезона «Локи» поставил логическую точку на истории бога обмана. Но актер не готов с уверенностью говорить, что не вернется к роли в будущем.

По словам Хиддлстона, за свою карьеру он уже несколько раз думал, что закончил с Локи — например, после смерти в «Войне Бесконечности».