Том Хиддлстон не уверен, что прощается с ролью Локи навсегда

Том Хиддлстон признался, что не прощается с ролью Локи в киновселенной Marvel навсегда.
Финал второго сезона «Локи» поставил логическую точку на истории бога обмана. Но актер не готов с уверенностью говорить, что не вернется к роли в будущем.
По словам Хиддлстона, за свою карьеру он уже несколько раз думал, что закончил с Локи — например, после смерти в «Войне Бесконечности».
Я как минимум дважды в жизни прощался с ролью Локи. Я написал Кевину Файги, Луису Д’Эспозито и Виктории Алонсо и сказал: «Большое вам спасибо. Это была роль всей моей жизни». А они ответили мне: «Ты всегда будешь частью семьи. Мы всегда будем здесь. Ты дал нам много, и мы разделяем с тобой слезы». Поэтому, думаю, сейчас было бы неразумно делать окончательные выводы по этому поводу.
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