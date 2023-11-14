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    Том Хиддлстон не уверен, что прощается с ролью Локи навсегда

    14 ноября 2023
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    14.11.2023
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    Том Хиддлстон: было бы неразумно утверждать, что Том Хиддлстон прощается с Локи навсегда

    Том Хиддлстон признался, что не прощается с ролью Локи в киновселенной Marvel навсегда.

    Финал второго сезона «Локи» поставил логическую точку на истории бога обмана. Но актер не готов с уверенностью говорить, что не вернется к роли в будущем.

    По словам Хиддлстона, за свою карьеру он уже несколько раз думал, что закончил с Локи — например, после смерти в «Войне Бесконечности».

    Я как минимум дважды в жизни прощался с ролью Локи. Я написал Кевину Файги, Луису Д’Эспозито и Виктории Алонсо и сказал: «Большое вам спасибо. Это была роль всей моей жизни». А они ответили мне: «Ты всегда будешь частью семьи. Мы всегда будем здесь. Ты дал нам много, и мы разделяем с тобой слезы». Поэтому, думаю, сейчас было бы неразумно делать окончательные выводы по этому поводу.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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