Топ-100 любимых фильмов — по рейтингу пользователей Letterboxd

Кадр: «Всё, везде и сразу»

Социальная сеть для киноманов Letterboxd, в которой зрители делятся отзывами на фильмы и ставят им оценки, опубликовала сотню самых любимых картин. Под «любимыми» составители списка подразумевают любой фильм, который попал в одну из четырёх пользовательских категорий.

В сотне много классики, фантастики и мультфильмов. Например, «Рататуй» занимает 98 место, «Джокер» расположился на 96-м, а третий эпизод «Звёздных войн» разместился на 90-й строчке. Впрочем, «Новая надежда» всё же повыше — на 78-м. «Безумный Макс: Дорога ярости» занимает 71-е, первая часть «Чужого» насчитала баллов на 64-е место, а первая «Матрица» — на 63-е.

Вот как выглядит топ-20.

20. «Портрет девушки в огне» (2019)

19. «Гордость и предубеждение» (2005)

18. «Звёздные войны: Эпизод V. Империя наносит ответный удар» (1980)

17. «Отель „Гранд Будапешт“» (2014)

16. «Маленькие женщины» (2019)

15. «Общество мёртвых поэтов» (1989)

14. «Побег из Шоушенка» (1994)

13. «Крестный отец» (1972)

12. «Начало» (2010)

11. «Унесённые призраками» (2001)

10. «Криминальное чтиво» (1994)

9. «Человек-паук: Через вселенные» (2018)

8. «Вечное сияние чистого разума» (2004)

7. «Тёмный рыцарь» (2008)

6. «Всё везде и сразу» (2022)

5. «Одержимость» (2014)

4. «Паразиты» (2019)

3. «Бойцовский клуб» (1999)

2. «Ла-Ла-Ленд» (2016)

1. «Интерстеллар» (2014)

За пределами топ-20 из фантастики ещё расположились:

23. «Ходячий замок Хаула» (2004)

24. «Назад в будущее» (1985)

25. «Скотт Пилигрим» (2010)

29. «Космическая одиссея 2001» (1968)

31. «Сияние» (1980)

32. «Удивительный мистер Фокс» (2009)

34. «Бегущий по лезвию» (1982)

37. «Донни Дарко» (2001)

38. «Бегущий по лезвию 2049» (2017)

39. «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)

40. «Коралина» (2009)