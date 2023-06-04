Портал Rock Paper Shotgun провёл опрос среди своих читателей об их любимой космической игре всех времён. Список максимально широкий и включает игры, действие которых целиком происходит в космосе, а также гибридные, у которых лишь часть локаций можно назвать космическими.
Опрос прошёл с 4 по 12 мая. Читатели голосовали за игры, которые заранее подобрала редакция, а также можно было добавить игры, которых в списке не было. Обычно списки Rock Paper Shotgun состоят из признанных проектов, а читательские топы предназначены для более широкого взгляда на «канон» великих классических игр.
Авторы отмечают, что в опросе выделился неожиданный абсолютный фаворит, который опередил своего ближайшего соперника на несколько тысяч очков. Первое место заняла EVE Online, победу ей уступила Mass Effect Legendary Edition, а «бронзу» завоевал Stellaris.
Топ-25 космических игр по версии читателей портала Rock Paper Shotgun:
25. Endless Space 2
24. Master Of Orion 2
23. Destiny 2
22. Space Engineers
21. X3: Terran Conflict
20. RimWorld
19. Deep Rock Galactic
18. Sins Of A Solar Empire: Rebellion
17. Star Wars: The Old Republic
16. Freelancer
15. Freespace 2
14. Star Wars: Knights Of The Old Republic II — The Sith Lords
13. Prey
12. Dead Space
11. Star Wars: TIE Fighter
10. Star Wars: Knights Of The Old Republic
9. No Man’s Sky
8. FTL: Faster Than Light
7. Outer Wilds
6. Homeworld Remastered Collection
5. Kerbal Space Program
4. Elite Dangerous
3. Stellaris
2. Mass Effect Legendary Edition
1. EVE Online
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.