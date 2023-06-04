Портал Rock Paper Shotgun провёл опрос среди своих читателей об их любимой космической игре всех времён. Список максимально широкий и включает игры, действие которых целиком происходит в космосе, а также гибридные, у которых лишь часть локаций можно назвать космическими.

Опрос прошёл с 4 по 12 мая. Читатели голосовали за игры, которые заранее подобрала редакция, а также можно было добавить игры, которых в списке не было. Обычно списки Rock Paper Shotgun состоят из признанных проектов, а читательские топы предназначены для более широкого взгляда на «канон» великих классических игр.

Авторы отмечают, что в опросе выделился неожиданный абсолютный фаворит, который опередил своего ближайшего соперника на несколько тысяч очков. Первое место заняла EVE Online, победу ей уступила Mass Effect Legendary Edition, а «бронзу» завоевал Stellaris.

Топ-25 космических игр по версии читателей портала Rock Paper Shotgun:

25. Endless Space 2

24. Master Of Orion 2

22. Space Engineers

21. X3: Terran Conflict

20. RimWorld

19. Deep Rock Galactic

18. Sins Of A Solar Empire: Rebellion

17. Star Wars: The Old Republic

16. Freelancer

15. Freespace 2

14. Star Wars: Knights Of The Old Republic II — The Sith Lords

11. Star Wars: TIE Fighter

8. FTL: Faster Than Light

6. Homeworld Remastered Collection

5. Kerbal Space Program

4. Elite Dangerous

1. EVE Online