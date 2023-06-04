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    Новости

    Топ-25 космических игр по версии читателей портала Rock Paper Shotgun

    4 июня 2023
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    04.06.2023
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    1 минута на чтение
    Топ-25 космических игр по версии читателей портала Rock Paper Shotgun

    Портал Rock Paper Shotgun провёл опрос среди своих читателей об их любимой космической игре всех времён. Список максимально широкий и включает игры, действие которых целиком происходит в космосе, а также гибридные, у которых лишь часть локаций можно назвать космическими.

    Опрос прошёл с 4 по 12 мая. Читатели голосовали за игры, которые заранее подобрала редакция, а также можно было добавить игры, которых в списке не было. Обычно списки Rock Paper Shotgun состоят из признанных проектов, а читательские топы предназначены для более широкого взгляда на «канон» великих классических игр.

    Авторы отмечают, что в опросе выделился неожиданный абсолютный фаворит, который опередил своего ближайшего соперника на несколько тысяч очков. Первое место заняла EVE Online, победу ей уступила Mass Effect Legendary Edition, а «бронзу» завоевал Stellaris.

    Топ-25 космических игр по версии читателей портала Rock Paper Shotgun:

    25. Endless Space 2

    24. Master Of Orion 2

    23. Destiny 2

    22. Space Engineers

    21. X3: Terran Conflict

    20. RimWorld

    19. Deep Rock Galactic

    18. Sins Of A Solar Empire: Rebellion

    17. Star Wars: The Old Republic

    16. Freelancer

    15. Freespace 2

    14. Star Wars: Knights Of The Old Republic II — The Sith Lords

    13. Prey

    12. Dead Space

    11. Star Wars: TIE Fighter

    10. Star Wars: Knights Of The Old Republic

    9. No Man’s Sky

    8. FTL: Faster Than Light

    7. Outer Wilds

    6. Homeworld Remastered Collection

    5. Kerbal Space Program

    4. Elite Dangerous

    3. Stellaris

    2. Mass Effect Legendary Edition

    1. EVE Online

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