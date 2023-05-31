Топ-25 лучших НФ-фильмов с 1998 года — по версии Rotten Tomatoes

В честь своего 25-летия агрегатор Rotten Tomatoes составил список из 25 лучших научно-фантастических фильмов, начиная с 1998 года.
Кураторы выбирали по одной лучшей ленте в каждом году, отталкиваясь от рейтинга критиков и зрительских симпатий на сайте.
Примечательно, что в список помимо «Матрицы», «Начала» и других популярных лент попал даже российский фильм — «Спутник» Егора Абраменко.
Так выглядит весь топ-25:
- «Темный город» (1998 год);
- «Матрица» (1999 год);
- «Радиоволна» (2000 год);
- «Донни Дарко» (2001 год);
- «Особое мнение» (2002 год);
- «Матрица: Перезагрузка» (2003 год);
- «Вечное сияние чистого разума» (2004 год);
- «Миссия «Серенити»» (2005 год);
- «Дитя человеческое» (2006 год);
- «Пекло» (2007 год);
- «Монстро» (2008 год);
- «Звездный путь» (2009 год);
- «Начало» (2010 год);
- «Исходный код» (2011 год);
- «Петля времени» (2012 год);
- «Гравитация» (2013 год);
- «Грань будущего» (2014 год);
- «Марсианин» (2015 год);
- «Прибытие» (2016 год);
- «Планета обезьян: Война» (2017 год);
- «Апгрейд» (2018 год);
- «Бескрайняя ночь» (2019 год);
- «Спутник» (2020 год);
- «Дюна» (2021 год);
- «Все везде и сразу» (2022 год).
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Редактор
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Александр Ремизов
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