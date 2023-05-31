    3
    Новости

    Топ-25 лучших НФ-фильмов с 1998 года — по версии Rotten Tomatoes

    31 мая 2023
    Avatar photo
    31.05.2023
    1022
    0 минут на чтение
    Топ-25 лучших НФ-фильмов с 1998 года — по версии Rotten Tomatoes

    В честь своего 25-летия агрегатор Rotten Tomatoes составил список из 25 лучших научно-фантастических фильмов, начиная с 1998 года.

    Кураторы выбирали по одной лучшей ленте в каждом году, отталкиваясь от рейтинга критиков и зрительских симпатий на сайте.

    Примечательно, что в список помимо «Матрицы», «Начала» и других популярных лент попал даже российский фильм — «Спутник» Егора Абраменко.

    Так выглядит весь топ-25:

    • «Темный город» (1998 год);
    • «Матрица» (1999 год);
    • «Радиоволна» (2000 год);
    • «Донни Дарко» (2001 год);
    • «Особое мнение» (2002 год);
    • «Матрица: Перезагрузка» (2003 год);
    • «Вечное сияние чистого разума» (2004 год);
    • «Миссия «Серенити»» (2005 год);
    • «Дитя человеческое» (2006 год);
    • «Пекло» (2007 год);
    • «Монстро» (2008 год);
    • «Звездный путь» (2009 год);
    • «Начало» (2010 год);
    • «Исходный код» (2011 год);
    • «Петля времени» (2012 год);
    • «Гравитация» (2013 год);
    • «Грань будущего» (2014 год);
    •  «Марсианин» (2015 год);
    • «Прибытие» (2016 год);
    • «Планета обезьян: Война» (2017 год);
    • «Апгрейд» (2018 год);
    • «Бескрайняя ночь» (2019 год);
    • «Спутник» (2020 год);
    • «Дюна» (2021 год);
    • «Все везде и сразу» (2022 год).
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    1
    0
    12367
    Во что поиграть в июне 2023 года

    Сначала в Diablo IV, потом в Final Fantasy XVI

    Корейский «Чёрный рыцарь»: постапокалипсис, курьеры и антиутопия
    0
    55924
    Корейский «Чёрный рыцарь»: постапокалипсис, курьеры и антиутопия

    Корейский сериал получился даже слишком серьёзным. Здесь не нужно гадать, кто герой, а кто злодей. 

    «Русалочка»: самый безопасный ремейк Disney 7
    0
    114398
    «Русалочка»: самый безопасный ремейк Disney

    Красивый подводный мир, хорошие актёры — но тяга к «реализму» студию когда-нибудь погубит.

    Уэсли Чу «Воин пяти Поднебесных: Пророчество». Избранный, который прозрел
    0
    159884
    Уэсли Чу «Воин пяти Поднебесных: Пророчество». Избранный, который прозрел

    Сянься американского автора с китайскими корнями.

    Обзор сценария несостоявшегося сиквела «Правдивой лжи 2» Джеймса Кэмерона 6
    0
    213982
    «Правдивая ложь 2»: сценарий неснятого фильма

    Кирилл Размыслович рассказывает о неснятом сценарии Джеймса Кэмерона.

    Топ-15 демонов из видеоигр
    0
    253471
    Топ-15 демонов из видеоигр

    Вспоминаем главных злодеев из Diablo, Disciples, Devil May Cry, Doom и других игр, которые начинаются на букву D (и не только!).

    Приглашаем в Сайлент-Хилл в 81-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    462435
    Приглашаем в Сайлент Хилл в 81-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Я пытаюсь объяснить, что ищу свою жену.

    Diablo IV: чего ждать после бета-тестов? 10
    0
    334290
    Diablo IV: чего ждать после бета-тестов?

    Работает ли открытый мир? Выдержан ли баланс? Ощущается ли отдача от ударов? И вообще, есть ли чувство, что это та самая «Дьябла»?

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить