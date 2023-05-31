Топ-25 лучших НФ-фильмов с 1998 года — по версии Rotten Tomatoes

В честь своего 25-летия агрегатор Rotten Tomatoes составил список из 25 лучших научно-фантастических фильмов, начиная с 1998 года.

Кураторы выбирали по одной лучшей ленте в каждом году, отталкиваясь от рейтинга критиков и зрительских симпатий на сайте.

Примечательно, что в список помимо «Матрицы», «Начала» и других популярных лент попал даже российский фильм — «Спутник» Егора Абраменко.

Так выглядит весь топ-25: