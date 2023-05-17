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    Новости

    Топ-5 фильмов по комиксам по версии Джеймса Ганна

    17 мая 2023
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    17.05.2023
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    1 минута на чтение
    Топ-5 фильмов по комиксам по версии Джеймса Ганна

    Режиссёр Джеймс Ганн в новом видео для издания GQ рассказал о своих любимых фильмах по комиксам. Выбор получился неожиданным — во-первых, постановщик не указал соседей по Киновселенной Marvel, во-вторых, напомнил, что экранизациями комиксов считается не только супергероика.

    5. Дэдпул (обе части)

    Я думаю, „Дэдпул“ — отличная адаптация комиксов, потому что первоисточник очень саркастичный, в нём постоянно ломают четвёртую стену, в нём постоянно говорят с аудиторией, и фильм с этим отлично справляется. К тому же, при этом, картина более приземлённая и более искренняя, чем комиксы.

    Джеймс Ганн

    4. Олдбой (2003)

    Не все знают, что «Олдбой» — это тоже экранизация комиксов, одноимённой манги. Фильм переизобрёл экшен и открыл новую эру корейского кинематографа, которая продолжается и по сей день.

    3. Оправданная жестокость (2005)

    Мне очень нравятся фильмы Дэвида Кроненберга: от «Связанных насмерть» до «Обеда нагишом», но «Оправданная жестокость» — один из любимых. В нём играет Вигго Мортенсон, и он там фантастический, а фильм невероятный. Он о бывшем убийце, который пытается вернуться к нормальной жизни и покончить с прошлым.

    2. Супермен (1978)

    Фильм, повлиявший на мою жизнь. Один из наиболее важных для меня. Он великолепный сам по себе, но я видел его ещё ребёнком, и он сильно повлиял на меня.

    1. Человек-Паук: Через вселенные (2018)

    Мой любимый супергеройский фильм и мой любимый фильм по комиксам — это мультфильм. Этот фильм работает от начала и до конца. В нём нет провисающих моментов. И экшен невероятный, и эмоции невероятные. Потрясающая работа актёров озвучания. Прекрасно написан, прекрасно срежиссирован. И я не думаю, что когда-либо выйдет супергеройский фильм лучше, чем «Через вселенные».

    Проверить слова Джеймса Ганна можно будет с выходом сиквела — «Паутина вселенных» стартует в зарубежных кинотеатрах с 2 июня.

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