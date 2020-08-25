Трейлер аниме «Сжечь ведьму» — фильма по манге автора «Блич»

Crunchyroll опубликовал трейлер аниме-фильма «Сжечь ведьму» (в оригинале — Burn the Witch), в основу которого легла одноименная манга автора «Блич» Тайто Кубо.

По сюжету 72% смертей в Лондоне так или иначе связаны с драконами, которых большинство людей не замечает. Увидеть их могут только жители обратной стороны Лондона, но вступать с ними в контакт дозволено только квалифицированным ведьмам и волшебникам.

В центре внимания фильма — ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, которые работают в организации по защите и контроле драконов.

За постановку отвечает Тацуро Кавано, который работал над вторым сезоном Psychopass. Также ему помогает Юдзи Симидзу, приложивший руку к Gatchaman Crowds Insight.

Аниме «Сжечь ведьму» выйдет 2 октября на Crunchyroll в формате трех эпизодов. Отмечается, что версия для стриминговых сервисов будет несколько отличаться от кинотеатральной.

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