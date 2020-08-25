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    Трейлер аниме «Сжечь ведьму» — фильма по манге автора «Блич»

    25 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    25.08.2020
    3778
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    Crunchyroll опубликовал трейлер аниме-фильма «Сжечь ведьму» (в оригинале — Burn the Witch), в основу которого легла одноименная манга автора «Блич» Тайто Кубо.

    По сюжету 72% смертей в Лондоне так или иначе связаны с драконами, которых большинство людей не замечает. Увидеть их могут только жители обратной стороны Лондона, но вступать с ними в контакт дозволено только квалифицированным ведьмам и волшебникам.

    В центре внимания фильма — ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, которые работают в организации по защите и контроле драконов.

    За постановку отвечает Тацуро Кавано, который работал над вторым сезоном Psychopass. Также ему помогает Юдзи Симидзу, приложивший руку к Gatchaman Crowds Insight.

    Аниме «Сжечь ведьму» выйдет 2 октября на Crunchyroll в формате трех эпизодов. Отмечается, что версия для стриминговых сервисов будет несколько отличаться от кинотеатральной.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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