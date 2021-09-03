Трейлер аниме The Heike Story от режиссера «Формы голоса»

Студия Science SARU, основанная режиссером Масааки Юасой, представила трейлер аниме-сериала The Heike Story.

Интересно, что в России он выйдет 15 сентября, тогда как японская премьера состоится только в январе 2022 года.

В основу сериала ляжет одноименный роман Хидео Фурукавы. В центре сюжета Бива, слепой странствующий менестрель, который встречает наследника клана Тайра, обладающего способностью видеть призраков.

Постановкой занимается Наоко Ямада, известная по «Форме голоса». Сценарий написал Рэйко Ёсида, который тоже работал над этим фильмом.