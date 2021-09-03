Трейлер аниме The Heike Story от режиссера «Формы голоса»

Студия Science SARU, основанная режиссером Масааки Юасой, представила трейлер аниме-сериала The Heike Story.
Интересно, что в России он выйдет 15 сентября, тогда как японская премьера состоится только в январе 2022 года.
В основу сериала ляжет одноименный роман Хидео Фурукавы. В центре сюжета Бива, слепой странствующий менестрель, который встречает наследника клана Тайра, обладающего способностью видеть призраков.
Постановкой занимается Наоко Ямада, известная по «Форме голоса». Сценарий написал Рэйко Ёсида, который тоже работал над этим фильмом.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Star Wars: Разделяй и властвуй!Кто на самом деле украл чертежи Звезды смерти?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.