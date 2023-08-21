Трейлер нарисованного от руки аниме «Чердак Раджера»

Студия Ponoc показала трейлер нарисованного от руки аниме-фильма «Чердак Раджера» (или Yaneura no Rudger в оригинале).

В основу картины легла книга The Imaginary за авторством А. Ф. Гаррольда и художницы Эмили Граветт.

По сюжету девочка Аманда встречает Раджера, выдуманного ею мальчика, которого видит только она. Герои становятся хорошими друзьями, пока не объявляется мистер Бантинг, который пожирает воображаемых друзей.

Режиссером выступает Ёсиюки Момосэ, который занимался ключевой анимацией в фильмах «Унесенные призраками» и «Шепот сердца».

Японская премьера состоится 15 декабря.