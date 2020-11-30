Трейлер второго сезона мультсериала «Хильда»

Netflix выпустил трейлер долгожданного второго сезона мультсериала «Хильда» — по мотивам комиксов Люка Пирсона.
Авторы обещают, что во втором сезоне неунывающую героиню ждут новые друзья, новые приключения и новые встречи с неизведанным!
Первый сезон, состоящий из 13 серий, вышел 21 сентября 2018 года. Все эпизоды второго выйдут 14 декабря.
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