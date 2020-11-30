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    Трейлер второго сезона мультсериала «Хильда»

    30 ноября 2020
    Кот-император
    30.11.2020
    672
    0 минут на чтение

    Netflix выпустил трейлер долгожданного второго сезона мультсериала «Хильда» — по мотивам комиксов Люка Пирсона.

    Авторы обещают, что во втором сезоне неунывающую героиню ждут новые друзья, новые приключения и новые встречи с неизведанным!

    Первый сезон, состоящий из 13 серий, вышел 21 сентября 2018 года. Все эпизоды второго выйдут 14 декабря.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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