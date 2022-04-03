Трейлер второго сезона необычного сериала «Отмена»

Amazon показал трейлер второго сезона сериала «Отмена» (Undone), объединившего в себе игровое шоу и ротоскопическую анимацию.

Во втором сезоне главная героиня вместе с сестрой продолжает раскрывать семейные тайны, путешествуя по прошлому. В своих новых путешествиях девушка столкнётся с порталами, таинственными дверьми и множеством абстрактных образов и концепций.

Режиссёром «Отмены» является Хиско Хюлсинг. Он использует различные материалы, в том числе масляную живопись, для создания фона. «Отмена» написана Кейт Парди («Город хищниц») и Рафаэлем Бобом-Ваксбергом («Конь БоДжек»).

Премьера шоу с участием Розы Салазар и Боба Оденкёрка назначена на 29 апреля.