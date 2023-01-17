Третью часть четвертого сезона «Атаки титанов» разделили... на две части

Студия MAPPA наконец представила первый трейлер третьей части четвертого сезона «Атаки титанов» (или Shingeki no Kyojin в оригинале).

Вместе с этим стало известно, что авторы решили разделить ее на две части. Сколько в них будет эпизодов, пока неизвестно.

Первая половина стартует 3 марта. Вторая — позднее в 2023 году.

Тизер-трейлер

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