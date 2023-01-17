Третью часть четвертого сезона «Атаки титанов» разделили... на две части

Студия MAPPA наконец представила первый трейлер третьей части четвертого сезона «Атаки титанов» (или Shingeki no Kyojin в оригинале).
Вместе с этим стало известно, что авторы решили разделить ее на две части. Сколько в них будет эпизодов, пока неизвестно.
Первая половина стартует 3 марта. Вторая — позднее в 2023 году.
Тизер-трейлер
Постер
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Об стенуДэдпул уничтожает редакцию МирФ!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.