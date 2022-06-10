«Ты должен влюбиться в вампира» — вышел новый трейлер «Песни ночных бродяг»

Студия LIDENFILMS представила новый трейлер аниме-адаптации «Песни ночных бродяг» (или Yofukashi no Uta в оригинале).
По сюжету 14-летний парень Ко Ямори выходит погулять по ночным улицам города и встречает загадочную девушку-вампира по имени Надзуна Нанакуса. И теперь он хочет сам стать вампиром. Правда, для этого ему сначала нужно влюбиться в Надзуну — таково условие.
Режиссером сериала выступает Томоюки Итамура, известный по серии Monogatari. А за дизайн персонажей отвечает Харука Сагава, работавший над аниме «Хёка».
Премьера состоится 7 июля 2022 года.
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