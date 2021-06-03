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    «Ты знаешь, что это за место?» — вышел тизер «Демоника» Нила Бломкампа

    3 июня 2021
    03.06.2021
    497
    0 минут на чтение
    «Ты знаешь, что это за место?» — вышел тизер «Демоника» Нила Бломкампа

    В сети появился тизер-трейлер хоррора «Демоник» (в оригинале Demonic) от режиссера «Района №9» Нила Бломкампа.

    По сюжету в современном мире экзорцисты сражаются с демонами с помощью технологий, которые позволяют создавать проекции в сознании людей и отлавливать в их душах нечисть.

    А в центре внимания будет девушка Карли, которой придется забраться в разум своей матери, которую обвиняют в убийстве 20 человек.

    Главные роли исполнили Карли Поуп («Форс-мажоры»), Натали Болтт («Район №9»), Крис Мартин («Амазония») и другие.

    В России картина выйдет 29 июля.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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