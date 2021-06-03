«Ты знаешь, что это за место?» — вышел тизер «Демоника» Нила Бломкампа

В сети появился тизер-трейлер хоррора «Демоник» (в оригинале Demonic) от режиссера «Района №9» Нила Бломкампа.
По сюжету в современном мире экзорцисты сражаются с демонами с помощью технологий, которые позволяют создавать проекции в сознании людей и отлавливать в их душах нечисть.
А в центре внимания будет девушка Карли, которой придется забраться в разум своей матери, которую обвиняют в убийстве 20 человек.
Главные роли исполнили Карли Поуп («Форс-мажоры»), Натали Болтт («Район №9»), Крис Мартин («Амазония») и другие.
В России картина выйдет 29 июля.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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