Тысяча участников и конкурсов: последние дни крауд-кампании «Мира фантастики»

Друзья, наша крауд-кампания постепенно подходит к концу, и по этому поводу мы хотим отметить несколько важных достижений.
- К нам присоединилась уже тысяча человек! Тысяча участников получат журналы в 2023-м, и январский отправится в дорогу совсем скоро.
- Мы запустили конкурс для всех участников. Присоединяйтесь, и тогда вы сможете выиграть коробку с сюрпризом — в неё входят разные сувениры из предыдущих кампаний.
- А ещё один конкурс мы скоро запустим в группе «ВКонтакте» — следите за новостями! У вас есть шанс выиграть номера грядущего спецвыпуска!
До следующей сверхцели — скретч-постера «ФантЛаба» с сотней потрясающих фантастических книг — осталось всего ничего. Дожмём?
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Кот-император | 28.12.2022
Привет, кубик-компаньон.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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