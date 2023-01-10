Тысяча участников и конкурсов: последние дни крауд-кампании «Мира фантастики»

Друзья, наша крауд-кампания постепенно подходит к концу, и по этому поводу мы хотим отметить несколько важных достижений.

К нам присоединилась уже тысяча человек ! Тысяча участников получат журналы в 2023-м, и январский отправится в дорогу совсем скоро.

! Тысяча участников получат журналы в 2023-м, и январский отправится в дорогу совсем скоро. Мы запустили конкурс для всех участников . Присоединяйтесь, и тогда вы сможете выиграть коробку с сюрпризом — в неё входят разные сувениры из предыдущих кампаний.

. Присоединяйтесь, и тогда вы сможете выиграть коробку с сюрпризом — в неё входят разные сувениры из предыдущих кампаний. А ещё один конкурс мы скоро запустим в группе «ВКонтакте» — следите за новостями! У вас есть шанс выиграть номера грядущего спецвыпуска!

До следующей сверхцели — скретч-постера «ФантЛаба» с сотней потрясающих фантастических книг — осталось всего ничего. Дожмём?