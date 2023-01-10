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    Новости | О нас

    Тысяча участников и конкурсов: последние дни крауд-кампании «Мира фантастики»

    10 января 2023
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    10.01.2023
    182
    0 минут на чтение
    Тысяча участников и конкурсов: последние дни крауд-кампании «Мира фантастики»

    Друзья, наша крауд-кампания постепенно подходит к концу, и по этому поводу мы хотим отметить несколько важных достижений.

    • К нам присоединилась уже тысяча человек! Тысяча участников получат журналы в 2023-м, и январский отправится в дорогу совсем скоро.
    • Мы запустили конкурс для всех участников. Присоединяйтесь, и тогда вы сможете выиграть коробку с сюрпризом — в неё входят разные сувениры из предыдущих кампаний.
    • А ещё один конкурс мы скоро запустим в группе «ВКонтакте» — следите за новостями! У вас есть шанс выиграть номера грядущего спецвыпуска!

    До следующей сверхцели — скретч-постера «ФантЛаба» с сотней потрясающих фантастических книг — осталось всего ничего. Дожмём?

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     Кот-император |  28.12.2022

    Привет, кубик-компаньон.

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