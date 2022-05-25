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    Новости

    Тюрьма с мутантами и расчлененка — детали The Callisto Protocol от автора Dead Space

    25 мая 2022
    25.05.2022
    1161
    1 минута на чтение
    Тюрьма с мутантами и расчлененка — детали The Callisto Protocol от автора Dead Space

    Создатель Dead Space Глен Скофилд в свежем материале Game Informer поделился деталями своего нового хоррора под названием The Callisto Protocol, за разработку которого отвечает студия Striking Distance.

    Тезисно пересказываем основные моменты:

    • Игра будет частью вселенной PUBG, но прямых отсылок к королевской битве не будет, только разные пасхалки и так далее;
    • Сюжет развернется в 2320 году, а в центре сюжета будет пилот грузового корабля Джейкоб Ли, который терпит крушение на спутнике Юпитера и попадает в тюрьму, кишащую мутировавшими людьми;
    • Внешность и голос главному герою подарит Джош Дюамель, наиболее известный по роли капитана Уильяма Леннокса в «Трансформерах»;
    • Подход к созданию монстров у разработчиков примерно такой же, какой был у авторов Dead Space: для них главное, чтобы в мутантах узнавались человеческие черты;
    • Основным оружием будет GRP, с помощью которого протагонист сможет манипулировать гравитацией, притягивая и отталкивая от себя различные предметы и противников;
    • Сама боевая система будет завязана на комбинациях: сначала врага нужно оглушить, чтобы на его теле появилось уязвимое место, а потом выстрелить по нему, чтобы отсечь конечность;
    • Игра фокусируется на ощущениях страха и напряжения. Поэтому разработчики сначала придумали опасные ситуации, а уже потом — инструменты, с помощью которых главный герой должен из них выпутываться.

    The Callisto Protocol выйдет до конца 2022 года на всех основных платформах.

    Скриншоты и концепт-арты

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