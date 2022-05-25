Тюрьма с мутантами и расчлененка — детали The Callisto Protocol от автора Dead Space

Создатель Dead Space Глен Скофилд в свежем материале Game Informer поделился деталями своего нового хоррора под названием The Callisto Protocol, за разработку которого отвечает студия Striking Distance.
Тезисно пересказываем основные моменты:
- Игра будет частью вселенной PUBG, но прямых отсылок к королевской битве не будет, только разные пасхалки и так далее;
- Сюжет развернется в 2320 году, а в центре сюжета будет пилот грузового корабля Джейкоб Ли, который терпит крушение на спутнике Юпитера и попадает в тюрьму, кишащую мутировавшими людьми;
- Внешность и голос главному герою подарит Джош Дюамель, наиболее известный по роли капитана Уильяма Леннокса в «Трансформерах»;
- Подход к созданию монстров у разработчиков примерно такой же, какой был у авторов Dead Space: для них главное, чтобы в мутантах узнавались человеческие черты;
- Основным оружием будет GRP, с помощью которого протагонист сможет манипулировать гравитацией, притягивая и отталкивая от себя различные предметы и противников;
- Сама боевая система будет завязана на комбинациях: сначала врага нужно оглушить, чтобы на его теле появилось уязвимое место, а потом выстрелить по нему, чтобы отсечь конечность;
- Игра фокусируется на ощущениях страха и напряжения. Поэтому разработчики сначала придумали опасные ситуации, а уже потом — инструменты, с помощью которых главный герой должен из них выпутываться.
The Callisto Protocol выйдет до конца 2022 года на всех основных платформах.
Скриншоты и концепт-арты
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