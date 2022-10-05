«У этой планеты нет будущего» — трейлер фильма-антиутопии «Мы»

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала финальный трейлер антиутопического фильма «Мы» по мотивам одноименного романа Евгения Замятина.
Сюжет разворачивается через 200 лет после Великой войны, в результате которой было уничтожено почти все население Земли. Теперь же в обществе царят счастье и гармония, несмотря на авторитарную систему. По крайней мере, так думал инженер Д-503 до встречи с женщиной И-330.
Режиссером выступает Гамлет Дульян, наиболее известный по лентам «Погружение в огонь» и «Смысл жизни».
В фильме снялись Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Софья Донианц и не только.
Премьера состоится 1 декабря.
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