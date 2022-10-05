«У этой планеты нет будущего» — трейлер фильма-антиутопии «Мы»

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала финальный трейлер антиутопического фильма «Мы» по мотивам одноименного романа Евгения Замятина.

Сюжет разворачивается через 200 лет после Великой войны, в результате которой было уничтожено почти все население Земли. Теперь же в обществе царят счастье и гармония, несмотря на авторитарную систему. По крайней мере, так думал инженер Д-503 до встречи с женщиной И-330.

Режиссером выступает Гамлет Дульян, наиболее известный по лентам «Погружение в огонь» и «Смысл жизни».

В фильме снялись Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Софья Донианц и не только.

Премьера состоится 1 декабря.