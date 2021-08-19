Ученые создали в лаборатории мини-мозги.... с «глазами»

Исследователи неожиданно совершили прорыв в выращивании мини-органов в лаборатории. При помощи плюрипотентных стволовых (иПС) клеток команда спровоцировала мозговые органоиды к развитию рудиментарных глазных структур, способных чувствовать свет и отправлять сигналы остальному мозгу.

Человеческий мозг – одно из наиболее сложных явлений в природе. Чтобы лучше понять его, ученые занялись созданием миниатюрных версий этого органа в лаборатории. Для этого у взрослых доноров берут клетки кожи, обращают их обратно в стволовые клетки и размещают в культуру, имитирующую условия развивающегося мозга, что в свою очередь служит толчком для формирования различных клеток мозга. Результат: трехмерная модель мозга размером с горошину, которую можно использовать для исследования развития, болезней или воздействий наркотических веществ.

Исследователи под руководством Университетской клиники Дюссельдорфа пошли дальше. Команда вырастила «полноценные» органоиды мозга со зрительными чашками – зрительными структурами, которые находятся в глазу там, где зрительный нерв соединяется с сетчаткой. Они выросли симметрично в передней части мини-мозга, что придало органоиду занятный вид.

Но, что важнее всего, эти зрительные чашки были функционирующими. В них находились различные типы клеток сетчатки, сформировавшие нейронные сети, которые реагировали на свет и посылали эти сигналы мозгу. Также сформировались хрусталик и ткань роговицы.

Нервные волокна ганглиозных клеток сетчатки в мозге млекопитающих тянутся, чтобы соединиться со своими целями в нем, и никогда прежде этот аспект не проявлялся в системе in vitro».

Команда использовала стволовые клетки от четырех доноров и вырастила 314 органоидов мозга в 16 группах, примерно 72% из которых образовали зрительные чашки. Эти структуры начали появляться к 30-му дню, и полностью они развились в течение 50 дней, что соответствует срокам развития сетчатки у человеческого эмбриона, как утверждают ученые. Исследование показывает, что эта техника воспроизводима, хотя еще предстоит проделать работу по продлению жизни органоидов для дальнейших исследований.