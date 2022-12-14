«Уэнсдей» за три недели преодолела миллиард часов просмотра

Netflix объявил, что «Уэнсдей» Тима Бертона стал третьим проектом онлайн-кинотеатра, который набрал больше миллиарда часов за первый месяц с момента релиза.

Ранее этот порог смогли преодолеть только «Игра в кальмара» и четвертый сезон «Очень странных дел».

«Уэнсдей» отстает от «Очень странных дел» на 352,1 миллиона часов, но у сериала есть еще неделя, чтобы обогнать шоу братьев Даффер, хотя это маловероятно.

Однако важно учитывать, что продолжительность «Очень странных дел» составляет 13 часов, а «Уэнсдей» — всего 6,8 часа.

При этом сериал Тима Бертона посмотрели 150 миллионов домохозяйств. Для сравнения, шоу братьев Даффер за первые 28 дней оценили 104 миллиона домохозяйств.