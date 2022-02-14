Умер Айван Райтман, режиссёр «Охотников за привидениями»

В возрасте 75 лет умер режиссёр и продюсер Айван Райтман.

О его смерти сообщили дети: Джейсон, Катрин и Каролина.

Наш семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство.

Режиссёр умер 12 февраля. Причина смерти не уточняется.

Райтман начал карьеру с короткометражного фильма Orientation, снятого в 1968 году. Первым полнометражным дебютом спустя три года стала «Рыжая леди». Но больше всего он известен по «Охотникам за привидениям» — культовой фантастической комедии. Ещё он снял фантастическую «Эволюцию», комедии «Близнецы» и «Детсадовский полицейский», а также выступил продюсером пары десятков картин.

Deadline написал, что режиссёр должен был снять и спродюсировать сиквел «Близнецов» — «Тройняшки». Съёмки планировали начать в январе 2022-го, с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни ДеВито. К ним должен был присоединиться комик Трейси Морган — в роли потерянного брата.