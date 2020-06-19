Умер автор романа «Тень ветра» — Карлос Руис Сафон

Издательство Planeta принесло грустную весть: испанский писатель Карлос Руис Сафон сегодня умер в Лос-Анджелесе — ему было 55 лет.

Причиной смерти послужил рак кишечника, с которым он боролся на протяжении нескольких лет.

Сотрудники Planeta в качестве прощания с фантастом взяли цитату из его самого популярного романа — «Тени ветра».

Каждый корешок, каждая книга из тех, что ты видишь, обладает душой. В ее душе живут души тех, кто книгу писал, тех, кто ее читал и жил ею в своих мечтах.

Начинал Карлос с мистических книг для подростков вроде «Владыки тумана» и «Сентябрьских огней». «Тень ветра» стала его первым взрослым романом. А в 2016 году он выпустил свою последнюю книгу — «Лабиринт призраков».