Умер автор романа «Тень ветра» — Карлос Руис Сафон

Издательство Planeta принесло грустную весть: испанский писатель Карлос Руис Сафон сегодня умер в Лос-Анджелесе — ему было 55 лет.
Причиной смерти послужил рак кишечника, с которым он боролся на протяжении нескольких лет.
Сотрудники Planeta в качестве прощания с фантастом взяли цитату из его самого популярного романа — «Тени ветра».
Каждый корешок, каждая книга из тех, что ты видишь, обладает душой. В ее душе живут души тех, кто книгу писал, тех, кто ее читал и жил ею в своих мечтах.
Начинал Карлос с мистических книг для подростков вроде «Владыки тумана» и «Сентябрьских огней». «Тень ветра» стала его первым взрослым романом. А в 2016 году он выпустил свою последнюю книгу — «Лабиринт призраков».
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