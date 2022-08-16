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    Новости

    Умер Вольфганг Петерсен, режиссёр «Бесконечной истории» и «Подводной лодки»

    16 августа 2022
    16.08.2022
    271
    0 минут на чтение
    Умер Вольфганг Петерсен, режиссёр «Бесконечной истории» и «Подводной лодки» 1

    На съёмках «Бесконечной истории», ©Warner Bros

    В возрасте 81 года скончался Вольфганг Петерсен, немецкий режиссёр, классик кино. Он умер от рака поджелудочной железы в Брентвуде, пригороде Лос-Анджелеса, на руках жены, с которой прожил 50 лет.

    Петерсена прежде всего помнят по эпическому военному фильму «Подводная лодка», который в режиссёрской версии длится более 4 часов. Но для поклонников фантастики и фэнтези он более известен яркой и изобретательной сказкой «Бесконечная история» по книге Михаэля Энде. Показанная в ней волшебная страна Фантазии и её обитатели впечатляют до сих пор. Кроме того, он поставил фантастическую военную драму «Враг мой» — о представителях двух враждующих миров, которые находят общий язык, и пеплум «Троя» по мотивам древнегреческого эпоса «Илиада». Он также часто снимал фильмы-катастрофы: «Эпидемия», «Идеальный шторм», «Посейдон»

    Сегодня отличный вечер, чтобы пересмотреть что-нибудь из его работ.

    Об одном из фильмов

    Классика кино: Враг мой (1985) 8

    Классика кино: Враг мой (1985)

     Александр Гагинский |  20.01.2016

    Философская фантастика Вольфганга Петерсена, в которой можно увидеть как наше прошлое, так и настоящее.

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