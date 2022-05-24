Печальные новости. В возрасте 50 лет умерла польская писательница Майя Лидия Коссаковская. Как пишет издательство fabrykaslow, причиной стал несчастный случай. Она была замужем за писателем Ярославом Гжендовичем.

Коссаковская преимущественно работала в жанре фэнтези. Один из самых популярных в её карьере романов «Сеятель ветра» — входит в цикл «Ангельские сонмы» — был издан на русском языке в 2020-м.

Писательница дважды удостаивалась премии польского фэндома имени Януша Зайделя. Также дважды её рассказы признавались лучшими по итогам открытого читательского голосования (премия «SFinks»). Кроме того, она завоевала премию «Серебряный Глобус» от Ассоциации польских писателей-фантастов и премию «Слёнкфа» от Силезского клуба фантастики.

Коссаковскую называли «первой дамой польской фантастики».