Universal впервые с 1 марта обновила график релизов

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» обратило внимание, что российский офис Universal, который занимается прокатом фильмов Warner Bros., впервые с 1 марта обновил график релизов. Многие будущие фильмы получили российские даты релиза:
- «DC Лига Суперпитомцы» — 28 июля
- «Чёрный Адам» — 20 октября
- «Шазам! 2» — 22 декабря
- «Аквамен и потерянное царство» — 16 марта 2023-го
- «Флэш» — 22 июня 2023-го
- «MEG 2» — 3 августа 2023-го
- «Вилли Вонка» — 14 декабря 2023-го
Впрочем, издание отмечает, что полной ясности о возвращении компании на российский кинорынок нет. БК не удалось получить подтверждение.
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