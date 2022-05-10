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    Новости

    Universal впервые с 1 марта обновила график релизов

    10 мая 2022
    10.05.2022
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    СМИ: Universal впервые с 1 марта обновила график релизов

    Издание «Бюллетень кинопрокатчика» обратило внимание, что российский офис Universal, который занимается прокатом фильмов Warner Bros., впервые с 1 марта обновил график релизов. Многие будущие фильмы получили российские даты релиза:

    • «DC Лига Суперпитомцы» — 28 июля
    • «Чёрный Адам» — 20 октября
    • «Шазам! 2» — 22 декабря
    • «Аквамен и потерянное царство» — 16 марта 2023-го
    • «Флэш» — 22 июня 2023-го
    • «MEG 2» — 3 августа 2023-го
    • «Вилли Вонка» — 14 декабря 2023-го

    Впрочем, издание отмечает, что полной ясности о возвращении компании на российский кинорынок нет. БК не удалось получить подтверждение.

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