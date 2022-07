Утечка: 2 минуты геймплея ремейка The Last of Us — и фанаты его раскритиковали

В сети появился двухминутный ролик с геймплеем ремейка The Last of Us с подзаголовком Part I, в котором главные герои отбиваются от мародеров.

Пока непонятно, насколько актуален билд, показанный в видео. Сама Naughty Dog до сих пор официально не показывала игровой процесс.

Ранее студия говорила, что помимо графики она подтянет геймплей и искусственный интеллект. В том числе разработчики намекали, что в первую часть перекочуют некоторые механики из второй.

Однако фанаты, исходя из утечки, разочаровались в ремейке, потому что особых изменений в игровом процессе не видно.

По их мнению, если не брать во внимание улучшенный визуал, разницы с ремастером для PS4 почти нет, зато стоит ремейк гораздо дороже — 70 долларов.

The Last of Us: Part I выйдет 2 сентября на PS5.