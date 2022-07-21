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    Новости

    Утечка: 2 минуты геймплея ремейка The Last of Us — и фанаты его раскритиковали

    21 июля 2022
    21.07.2022
    232
    0 минут на чтение
    Утечка: 2 минуты геймплея ремейка The Last of Us — фанаты не в восторге

    В сети появился двухминутный ролик с геймплеем ремейка The Last of Us с подзаголовком Part I, в котором главные герои отбиваются от мародеров.

    Пока непонятно, насколько актуален билд, показанный в видео. Сама Naughty Dog до сих пор официально не показывала игровой процесс.

    Ранее студия говорила, что помимо графики она подтянет геймплей и искусственный интеллект. В том числе разработчики намекали, что в первую часть перекочуют некоторые механики из второй.

    Однако фанаты, исходя из утечки, разочаровались в ремейке, потому что особых изменений в игровом процессе не видно.

    По их мнению, если не брать во внимание улучшенный визуал, разницы с ремастером для PS4 почти нет, зато стоит ремейк гораздо дороже — 70 долларов.

    The Last of Us: Part I выйдет 2 сентября на PS5.

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    Утечка: скриншоты и отрывок из пролога ремейка The Last of Us

     Дмитрий Кинский |  20.07.2022

    Игра выйдет 2 сентября.

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