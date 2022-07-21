Утечка: 2 минуты геймплея ремейка The Last of Us — и фанаты его раскритиковали

В сети появился двухминутный ролик с геймплеем ремейка The Last of Us с подзаголовком Part I, в котором главные герои отбиваются от мародеров.
Пока непонятно, насколько актуален билд, показанный в видео. Сама Naughty Dog до сих пор официально не показывала игровой процесс.
Ранее студия говорила, что помимо графики она подтянет геймплей и искусственный интеллект. В том числе разработчики намекали, что в первую часть перекочуют некоторые механики из второй.
Однако фанаты, исходя из утечки, разочаровались в ремейке, потому что особых изменений в игровом процессе не видно.
По их мнению, если не брать во внимание улучшенный визуал, разницы с ремастером для PS4 почти нет, зато стоит ремейк гораздо дороже — 70 долларов.
The Last of Us: Part I выйдет 2 сентября на PS5.
Читайте также
Утечка: скриншоты и отрывок из пролога ремейка The Last of Us
Игра выйдет 2 сентября.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Пилум, пеплум, Голливуд300 центурионов атакуют гастритов и гопников.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.