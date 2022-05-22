Утечка: дебютный трейлер «Миссии невыполнима 7»

В сети раньше времени появился трейлер седьмой части «Миссии невыполнима». Судя по всему, именно его представили журналистам на конференции CinemaCon несколько недель назад.

В ролике показали сразу несколько экшен-сцен, в числе которых погоня на автомобиле в Италии, битва на крыше движущегося поезда, а также сложнейший прыжок на мотоцикле с горного трамплина.

Кроме Тома Круза в актерском составе значатся Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Винг Реймз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф и Генри Черни.