Утечка: дебютный трейлер «Миссии невыполнима 7»

В сети раньше времени появился трейлер седьмой части «Миссии невыполнима». Судя по всему, именно его представили журналистам на конференции CinemaCon несколько недель назад.
Масштабный блокбастер получил официальное название Mission: Impossible – Dead Reckoning: Part One («Миссия невыполнима: Расплата за смерть. Часть I»).
В ролике показали сразу несколько экшен-сцен, в числе которых погоня на автомобиле в Италии, битва на крыше движущегося поезда, а также сложнейший прыжок на мотоцикле с горного трамплина.
Кроме Тома Круза в актерском составе значатся Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Винг Реймз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф и Генри Черни.
Премьера фильма Кристофера Маккуорри в США запланирована на 14 июля 2023 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Вбок в будущееМарти, мы всё.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.