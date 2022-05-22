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    Новости

    Утечка: дебютный трейлер «Миссии невыполнима 7»

    22 мая 2022
    22.05.2022
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    В сети раньше времени появился трейлер седьмой части «Миссии невыполнима». Судя по всему, именно его представили журналистам на конференции CinemaCon несколько недель назад.

    Масштабный блокбастер получил официальное название Mission: Impossible – Dead Reckoning: Part One («Миссия невыполнима: Расплата за смерть. Часть I»).

    В ролике показали сразу несколько экшен-сцен, в числе которых погоня на автомобиле в Италии, битва на крыше движущегося поезда, а также сложнейший прыжок на мотоцикле с горного трамплина.

    Кроме Тома Круза в актерском составе значатся Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Винг Реймз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф и Генри Черни.

    Премьера фильма Кристофера Маккуорри в США запланирована на 14 июля 2023 года.

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