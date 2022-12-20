Утечка: еще один трейлер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

В сети появилась экранка (соответствующего качества) еще одного трейлера «Оппенгеймера» — фильма про одного из создателей атомной бомбы Джулиуса Роберта Оппенгеймера.

Новый ролик по большей части посвящен первому в истории испытанию ядерного оружия под кодовым названием «Тринити».

В режиссерском кресле Кристофер Нолан («Довод» и «Дюнкерк»). А главную роль исполнил звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи.

Фильм выйдет на больших экранах 21 июля 2023 года.