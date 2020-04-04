В интернете неожиданно появились около двух минут ранее не показанного геймплея The Last of Us: Part II. Однако отмечается, что футаж старый.
Похоже, действие отрывка разворачивается где-то в начале игры. Побитая Элли просыпается, одевается и отправляется на поиски Дины и Джесси, которые должны быть где-то неподалеку. Так героиня оказывается в актовом зале, где она находит гитару и играет на ней.
Причем это не сюжетная заставка, разработчики добавили своего рода симулятор игры на гитаре: геймеры могут сами выбирать струны и исполнять композиции на свой вкус. Однако пока непонятно, насколько глубокой будет эта механика.
Не зря Naughty Dog так часто показывала музыкальный инструмент в промо-материалах!
Прежде разработчики The Last of Us 2 отложили выпуск игры на неопределенный срок, поскольку из-за карантина они отстают от графика.
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Так разработчики решили скрасить ожидание игры.
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