В интернете неожиданно появились около двух минут ранее не показанного геймплея The Last of Us: Part II. Однако отмечается, что футаж старый.

Похоже, действие отрывка разворачивается где-то в начале игры. Побитая Элли просыпается, одевается и отправляется на поиски Дины и Джесси, которые должны быть где-то неподалеку. Так героиня оказывается в актовом зале, где она находит гитару и играет на ней.

Причем это не сюжетная заставка, разработчики добавили своего рода симулятор игры на гитаре: геймеры могут сами выбирать струны и исполнять композиции на свой вкус. Однако пока непонятно, насколько глубокой будет эта механика.

Не зря Naughty Dog так часто показывала музыкальный инструмент в промо-материалах!

Прежде разработчики The Last of Us 2 отложили выпуск игры на неопределенный срок, поскольку из-за карантина они отстают от графика.