Утечка: кадр из предполагаемой видеоигры по Starfinder

UPD: Paizo опубликовали на Reddit комментарий с опровержением.

Пользователи Reddit обратили внимание, что на сайте московской студии Rook One Games появился скриншот ранее неанонсированной игры.

Модели и окружение очень напоминают вселенную настольной ролевой игры Starfinder. Похоже, что Rook One Games помогает в разработке видеоигровой адаптации студии Owlcat Games. Ранее Rook One Games выполняла аутсорс для Pathfinder: Kingmaker от Owlcat.

Осенью Owlcat Games публиковала объявления с вакансиями на некий неанонсированный проект. А недавно было объявление о поиске 3D-аниматора и 3D-художника для проекта, который описывался как «сай-фай экшен-RPG от третьего лица». Все резюме можно почитать на сайте.