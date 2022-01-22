Утечка: кадр из предполагаемой видеоигры по Starfinder

UPD: Paizo опубликовали на Reddit комментарий с опровержением.
Пользователи Reddit обратили внимание, что на сайте московской студии Rook One Games появился скриншот ранее неанонсированной игры.
Модели и окружение очень напоминают вселенную настольной ролевой игры Starfinder. Похоже, что Rook One Games помогает в разработке видеоигровой адаптации студии Owlcat Games. Ранее Rook One Games выполняла аутсорс для Pathfinder: Kingmaker от Owlcat.
Осенью Owlcat Games публиковала объявления с вакансиями на некий неанонсированный проект. А недавно было объявление о поиске 3D-аниматора и 3D-художника для проекта, который описывался как «сай-фай экшен-RPG от третьего лица». Все резюме можно почитать на сайте.
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