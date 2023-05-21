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    Новости

    Утечка: первый геймплей Quidditch Champions — онлайн-видеоигры по квиддичу

    21 мая 2023
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    21.05.2023
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    Утечка: первый геймплей Quidditch Champions — игры про квиддич из «Гарри Поттера»

    В Reddit слили несколько геймплейных роликов Harry Potter: Quidditch Champions — игры про квиддич из вселенной «Гарри Поттера», которая была анонсирована в прошлом месяце. Создатели описывают её как «отдельную соревновательную онлайн-игру», никак не связанную с Hogwarts Legacy.

    Геймплей был записан с трансляции участника закрытого бета-тестирования, которое стартовало 20 мая. Несмотря на соглашение о неразглашении, игрок открыто начал стримить «бету».

    Harry Potter: Quidditch Champions будет мультиплеерной. В роликах можно увидеть следующий геймплей: кастомизацию персонажа, тренировочный полёт и сам матч.

    Warner. Bros представила Harry Potter: Quidditch Champions в середине апреля этого года. Её уже несколько лет разрабатывает студия Unbroken Studio. Игру планируют выпустить для ПК, PS5 и Xbox Series X|S, но дата пока неизвестна.

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     Кот-император |  18.04.2023 |  248

    Уже можно оставить заявку на плейтест, но пока что даты выходы у игры нет.

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