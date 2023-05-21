Утечка: первый геймплей Quidditch Champions — онлайн-видеоигры по квиддичу

В Reddit слили несколько геймплейных роликов Harry Potter: Quidditch Champions — игры про квиддич из вселенной «Гарри Поттера», которая была анонсирована в прошлом месяце. Создатели описывают её как «отдельную соревновательную онлайн-игру», никак не связанную с Hogwarts Legacy.
Геймплей был записан с трансляции участника закрытого бета-тестирования, которое стартовало 20 мая. Несмотря на соглашение о неразглашении, игрок открыто начал стримить «бету».
Harry Potter: Quidditch Champions будет мультиплеерной. В роликах можно увидеть следующий геймплей: кастомизацию персонажа, тренировочный полёт и сам матч.
Warner. Bros представила Harry Potter: Quidditch Champions в середине апреля этого года. Её уже несколько лет разрабатывает студия Unbroken Studio. Игру планируют выпустить для ПК, PS5 и Xbox Series X|S, но дата пока неизвестна.
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Уже можно оставить заявку на плейтест, но пока что даты выходы у игры нет.
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Александр Ремизов
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