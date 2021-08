Утечка: трейлер «Человек-Паук: Нет пути домой» подтверждает завязку и злодея

В ночь на 23 августа в сети наконец-то появился долгожданный трейлер третьего фильма про Человека-Паука — вот только это утечка с незавершённой графикой, первоначально залитая в тикток. Трейлер демонстрируется с телефона, снятого на телефон!

Сейчас ролик удаляют из соцсетей, поэтому мы приведём дополнительно и текстовое описание.

Трейлер, в общем-то, подтверждает многие прошлые утечки. В конце прошлого фильма Мистерио раскрыл личность Человека-Паука и обвинил его в нападениях. Питеру Паркеру приходится скрываться на улицах, и вскоре он приходит в Санктум Санкторум к Доктору Стрэнджу и просит того сотворить чудо — пусть люди забудут о его личности.

Стрэндж обращается к источнику магии, которая стала доступна благодаря изломам в мультивселенной (см. события «Локи»). Колдовство приводит к тому, что в этой реальности появляются старые злодеи, которых мы помним по другим фильмам про Человека-паука. Трейлер заканчивается вот таким кадром.

Пожалуй, неудивительно, что в первом трейлере акцент сделали именно на Осьминоге. Ранее Альфред Молина уже подтверждал своё участие в картине.

Важно: других версий Человека-Паука в ролике нет.

Разумеется, в соцсетях только и разговоров, что о ролике. Хэштег #SpiderManNoWayHome вышел в топ твиттера, актуальных постов более двухсот тысяч!

Кстати, Том Холланд опубликовал сторис по такому поводу:

В трейлере можно разглядеть имя специалиста по визуальным эффектам, который предположительно и слил ролик — Wassila Lmouaci. У него есть даже страничка на IMDb.

Некоторые фанаты предполагают, что это запланированная утечка. Якобы трейлер вот-вот покажут на фестивале CinemaCon, и таким образом команда подогревает интерес к фильму. Да и в целом удивительно, что специалисту, который работал ранее над громкими картинами вроде «Звёздных войн» и «Оно» пришло в голову жертвовать карьерой.

Среди косвенных доказательств — развитие идеи прошлого фильма:

A VFX guy leaking footage is exactly how the last Spider-Man movie ended.

— Silas (@silaslesnick) August 22, 2021