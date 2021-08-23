Утечка: трейлер «Человек-Паук: Нет пути домой» подтверждает завязку и злодея

В ночь на 23 августа в сети наконец-то появился долгожданный трейлер третьего фильма про Человека-Паука — вот только это утечка с незавершённой графикой, первоначально залитая в тикток. Трейлер демонстрируется с телефона, снятого на телефон!
Сейчас ролик удаляют из соцсетей, поэтому мы приведём дополнительно и текстовое описание.
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Осторожно, спойлеры!Осторожно, минимальные спойлеры к фильму.
Ролик
ECCOVI IL TRAILER LEAKATO
PREGO VI VOGLIO BENE <33#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/U16K9YT06f
— kr¡ // is waiting for Eternals (@disvstro) August 23, 2021
Краткое описание
Трейлер, в общем-то, подтверждает многие прошлые утечки. В конце прошлого фильма Мистерио раскрыл личность Человека-Паука и обвинил его в нападениях. Питеру Паркеру приходится скрываться на улицах, и вскоре он приходит в Санктум Санкторум к Доктору Стрэнджу и просит того сотворить чудо — пусть люди забудут о его личности.
Стрэндж обращается к источнику магии, которая стала доступна благодаря изломам в мультивселенной (см. события «Локи»). Колдовство приводит к тому, что в этой реальности появляются старые злодеи, которых мы помним по другим фильмам про Человека-паука. Трейлер заканчивается вот таким кадром.
Con la filtración del Tráiler de #SpiderManNoWayHome viene oficialmente lo que todo el mundo daba por hecho. SPIDERVERSE confirmado!! (Electro-J. Foxx, Grern Goblin-W. Dafoe y Doctor Octopus- A. Molina). Hype a tope con lo que está por venir!! #SpiderManNoWayHomeTrailer #Marvel pic.twitter.com/zKKY269PeF
— Gabi Morales (KronosMaster645) (@Cronosmaster645) August 23, 2021
Пожалуй, неудивительно, что в первом трейлере акцент сделали именно на Осьминоге. Ранее Альфред Молина уже подтверждал своё участие в картине.
Важно: других версий Человека-Паука в ролике нет.
Реакция соцсетей
Разумеется, в соцсетях только и разговоров, что о ролике. Хэштег #SpiderManNoWayHome вышел в топ твиттера, актуальных постов более двухсот тысяч!
я уверена что-то тот смех за кадром слитого трейлера это смех тома холланда
— Asshøle Fucking|-/ (@drsy10WSbjZ3Sho) August 23, 2021
Осталось дождаться когда мне покажут паука Эндрю и можно умирать спокойно #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/EwiYrU4AN1
— JackDaniel'$ (@adskayapanda) August 23, 2021
— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 22, 2021
том холланд и марк руффало тихо радуются, потому что теперь облажались не они #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/U0n4RRth9g
— просто сладкu ложечка (@milianniaoniks) August 23, 2021
Кстати, Том Холланд опубликовал сторис по такому поводу:
В трейлере можно разглядеть имя специалиста по визуальным эффектам, который предположительно и слил ролик — Wassila Lmouaci. У него есть даже страничка на IMDb.
Кевин Файги и монтажёр, сливший трейлер, фото в цвете:#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/1kTfHSARPw
— 🍀Elina Dill🍀 (@Ellie_Dillova) August 23, 2021
Кто то: сливает самый ожидаемый трейлер проекта марвел
Файги: #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/M44y3gHBF0
— JackDaniel'$ (@adskayapanda) August 23, 2021
Некоторые фанаты предполагают, что это запланированная утечка. Якобы трейлер вот-вот покажут на фестивале CinemaCon, и таким образом команда подогревает интерес к фильму. Да и в целом удивительно, что специалисту, который работал ранее над громкими картинами вроде «Звёздных войн» и «Оно» пришло в голову жертвовать карьерой.
Среди косвенных доказательств — развитие идеи прошлого фильма:
A VFX guy leaking footage is exactly how the last Spider-Man movie ended.
— Silas (@silaslesnick) August 22, 2021
Парень по спецэффектам, который сливает в сеть незавершённый ролик — это именно то, как закончился прошлый «Человек-паук»
Ну и напоследок:
ВСЁ БЫЛО ЗАПЛАНИРОВАНО ФАЙГИ ГЕНИЙ НАМ НАМЕКАЛИ ЕЩЁ С ЯНВАРЯ#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/77zkNDbAGc
— Френкиньø ★ (@_flArxxx_) August 23, 2021
Да, в сериале действительно акцентировали внимание на 23 августа, многие издания тогда даже выпустили заметки о том, что это за пасхалка. Как мы знаем, в самом сериале эта дата никак не сыграла.
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