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    Новости

    Утечка: трейлер «Человек-Паук: Нет пути домой» подтверждает завязку и злодея

    23 августа 2021
    23.08.2021
    4334
    2 минуты на чтение
    Утечка: трейлер «Человек-Паук: Нет пути домой» подтверждает завязку и злодеев

    В ночь на 23 августа в сети наконец-то появился долгожданный трейлер третьего фильма про Человека-Паука — вот только это утечка с незавершённой графикой, первоначально залитая в тикток. Трейлер демонстрируется с телефона, снятого на телефон!

    Сейчас ролик удаляют из соцсетей, поэтому мы приведём дополнительно и текстовое описание.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Осторожно, минимальные спойлеры к фильму.

    Ролик

    Краткое описание

    Трейлер, в общем-то, подтверждает многие прошлые утечки. В конце прошлого фильма Мистерио раскрыл личность Человека-Паука и обвинил его в нападениях. Питеру Паркеру приходится скрываться на улицах, и вскоре он приходит в Санктум Санкторум к Доктору Стрэнджу и просит того сотворить чудо — пусть люди забудут о его личности.

    Стрэндж обращается к источнику магии, которая стала доступна благодаря изломам в мультивселенной (см. события «Локи»). Колдовство приводит к тому, что в этой реальности появляются старые злодеи, которых мы помним по другим фильмам про Человека-паука. Трейлер заканчивается вот таким кадром.

    Пожалуй, неудивительно, что в первом трейлере акцент сделали именно на Осьминоге. Ранее Альфред Молина уже подтверждал своё участие в картине.

    Важно: других версий Человека-Паука в ролике нет.

    Реакция соцсетей

    Разумеется, в соцсетях только и разговоров, что о ролике. Хэштег #SpiderManNoWayHome вышел в топ твиттера, актуальных постов более двухсот тысяч!

    Кстати, Том Холланд опубликовал сторис по такому поводу:

    Утечка: трейлер «Человек-Паук: Нет пути домой» подтверждает завязку и злодеев 1

    В трейлере можно разглядеть имя специалиста по визуальным эффектам, который предположительно и слил ролик — Wassila Lmouaci. У него есть даже страничка на IMDb.

    Некоторые фанаты предполагают, что это запланированная утечка. Якобы трейлер вот-вот покажут на фестивале CinemaCon, и таким образом команда подогревает интерес к фильму. Да и в целом удивительно, что специалисту, который работал ранее над громкими картинами вроде «Звёздных войн» и «Оно» пришло в голову жертвовать карьерой.

    Среди косвенных доказательств — развитие идеи прошлого фильма:

    Парень по спецэффектам, который сливает в сеть незавершённый ролик — это именно то, как закончился прошлый «Человек-паук»

    Ну и напоследок:

    Да, в сериале действительно акцентировали внимание на 23 августа, многие издания тогда даже выпустили заметки о том, что это за пасхалка. Как мы знаем, в самом сериале эта дата никак не сыграла.

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