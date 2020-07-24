«Увидимся на другой стороне» — вышел трейлер сериала «Искатели истины»

Amazon в рамках Comic-Con представил трейлер хоррор-комедии «Искатели истины» (в оригинале — Truth Seekers) с Ником Фростом и Саймоном Пеггом.
В центре сюжета команда специалистов, которая расследует паранормальные случаи по всей Британии и делится своими приключениями в интернете. Впоследствии герои раскрывают заговор, который может привести к концу света.
Сценарий написали Натом Саундерсом и Джеймсом Серафиновичем (сериал «По болезни») вместе с Фростом и Пеггом. А в режиссерском кресле оказался Джим Филд Смит («Как по маслу»).
«Искатели истины» выйдут «скоро» — всего в первом сезоне будет 8 эпизодов.
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Кот-император | 22.07.2020 | 12 373
Даты выхода сериала пока нет.
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