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    Новости

    «Увидимся на другой стороне» — вышел трейлер сериала «Искатели истины»

    24 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    24.07.2020
    728
    0 минут на чтение
    «Увидимся на другой стороне» — вышел трейлер сериала «Искатели истины»

    Amazon в рамках Comic-Con представил трейлер хоррор-комедии «Искатели истины» (в оригинале — Truth Seekers) с Ником Фростом и Саймоном Пеггом.

    В центре сюжета команда специалистов, которая расследует паранормальные случаи по всей Британии и делится своими приключениями в интернете. Впоследствии герои раскрывают заговор, который может привести к концу света.

    Сценарий написали Натом Саундерсом и Джеймсом Серафиновичем (сериал «По болезни») вместе с Фростом и Пеггом. А в режиссерском кресле оказался Джим Филд Смит («Как по маслу»).

    «Искатели истины» выйдут «скоро» — всего в первом сезоне будет 8 эпизодов.

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     Кот-император |  22.07.2020 |  12 373

    Даты выхода сериала пока нет.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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