В бой идут одни старики в трейлере финального сезона «Пикара»

Paramount показал трейлер третьего и финального сезона сериала «Звёздный путь: Пикар», который завершит приключения капитана Жана-Люка Пикара в уже преклонном возрасте.

В сезоне вернулась почти вся команда оригинального The Next Generation.

Тизер снова обещает мрачную и депрессивную атмосферу — в духе первых двух сезонов, но никак не оригинального шоу. Главным злодеем выступит таинственный враг по имени Vadic.

Премьера — 16 февраля.