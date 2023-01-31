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    Новости

    В бой идут одни старики в трейлере финального сезона «Пикара»

    31 января 2023
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    31.01.2023
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    Paramount показал трейлер третьего и финального сезона сериала «Звёздный путь: Пикар», который завершит приключения капитана Жана-Люка Пикара в уже преклонном возрасте.

    В сезоне вернулась почти вся команда оригинального The Next Generation.

    Тизер снова обещает мрачную и депрессивную атмосферу — в духе первых двух сезонов, но никак не оригинального шоу. Главным злодеем выступит таинственный враг по имени Vadic.

    Премьера — 16 февраля.

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