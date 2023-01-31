В бой идут одни старики в трейлере финального сезона «Пикара»

Paramount показал трейлер третьего и финального сезона сериала «Звёздный путь: Пикар», который завершит приключения капитана Жана-Люка Пикара в уже преклонном возрасте.
В сезоне вернулась почти вся команда оригинального The Next Generation.
Тизер снова обещает мрачную и депрессивную атмосферу — в духе первых двух сезонов, но никак не оригинального шоу. Главным злодеем выступит таинственный враг по имени Vadic.
Премьера — 16 февраля.
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Новый сериал во вселенной «Звёздного пути» изменил всем идеям, заложенным создателями оригинала.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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