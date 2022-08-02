В четвертом сезоне «Пацанов» появится звезда Detroit: Become Human Вэлори Кэрри, которая сыграет супергероиню по прозвищу Фейерверк.
Также к актерскому составу присоединится Сьюзан Хэйуорд («Оранжевый — хит сезона») в роли Сестры Сейдж. Обе героини придумали специально для сериала.
Кроме того, Кэмерон Кроветти, который играет сына Хоумлендера, станет куда более важным и регулярным персонажем в продолжении.
У четвертого сезона «Пацанов» пока нет даты выхода.
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