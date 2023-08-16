В декабре выйдет фантастический музыкальный аудиоспектакль «Последний капитан»

1 декабря выйдет фантастический музыкальный аудиоспектакль в двух действиях под названием «Последний капитан» в «Яндекс.Музыке», «ВК.Музыке», «Звуке» и не только.

Это новая, самостоятельная история, в то же время отсылающая к творчеству фантастов вроде братьев Стругацких, Ефремова, Лема и других.

По сюжету, войны, бедность и неизлечимые болезни остались в прошлом. Человечество вступило в эпоху технологического прогресса, на Луне и Марсе строятся города, а люди впервые выходят за пределы Солнечной системы.

Слушателей ждут музыкальные композиции в разны стилях: от советского марша и рока до хип-хопа и электронной музыки.

Режиссером и сценаристом выступил Антон Горбунов. Главные роли исполнят Артем Ваткин, Анастасия Михалева, Степан Догадин, Владимир Яковлев и не только.