В Dungeons & Dragons отказываются от термина «раса»

1 декабря Wizards of the Coast представила новый плейтестовый пакет грядущей Dungeons & Dragons One — масштабного обновления пятой редакции. По структуре, принципам и основным механикам игра останется той же, но в ней поменяются дизайн и развитие классов, а также некоторые правила.

Одно из заметных отличий — замена традиционного слова «раса» (race) на «вид» (species). Суть осталась прежней, к видам относятся люди, эльфы, драконорождённые, гномы и другие волшебные существа, которых можно играть.

Некоторые виды могут вести происхождение из какого-либо мира, плана существования или даже от бога, в то время как другие виды появились одновременно в нескольких областях. Какой бы ни была история происхождения вида, его представители распространились по всей Мультивселенной, внеся вклад в различные культуры. Из документа-плейтеста

Вместе с этим Wizards of the Coast опубликовали в блоге пояснение, почему решили остановиться на этом термине.

Мы понимаем, что «раса» — проблематичный термин, который имеет предвзятую связь людей реального мира с фэнтезийными народами миров D&D. Применение этого термин в D&D и других популярных франшизах со временем эволюционировало. Теперь пришло время для следующего шага.

Разработчики отметили, что ещё с 2020-го пытаются снизить влияние расы на игровую механику — например, в книге Tasha’s Cauldron of Everything были представлены альтернативные правила создания персонажей, согласно которым бонусы к характеристикам больше не привязаны к тому или иному виду.

WotC отмечают, что после обратной связи от сообщества и культурных консультантов решили остановится на термине «виды». А к «расе» больше возвращаться не планируют.

Ранее Wizards of the Coast уже предпринимали шаги по урегулированию конфликтов на почве использования расовых стереотипов. Например, компания обновила описание народа вистани, основанного на цыганах, из приключения по Равенлофту. А недавно разработчики рассказали, как культурные консультанты будут влиять на создание новых продуктов — это произошло после скандала с обезьяноподобным народом хадози из Spelljammer.

Стоит отметить, что в популярных фэнтезийных играх термин «раса» используется всё реже. В Pathfinder 2 игрок может выбрать для своего персонажа «наследие» (heritage), а в Warhammer Fantsy Roleplay 4ed — «вид» (species). Авторы Forbidden Lands предлагают выбрать «род» (kin).