    3
    Новости

    В Dungeons & Dragons отказываются от термина «раса»

    2 декабря 2022
    Avatar photo
    02.12.2022
    1536
    1 минута на чтение
    В Dungeons & Dragons отказываются от термина «раса»

    1 декабря Wizards of the Coast представила новый плейтестовый пакет грядущей Dungeons & Dragons One — масштабного обновления пятой редакции. По структуре, принципам и основным механикам игра останется той же, но в ней поменяются дизайн и развитие классов, а также некоторые правила.

    Одно из заметных отличий — замена традиционного слова «раса» (race) на «вид» (species).  Суть осталась прежней, к видам относятся люди, эльфы, драконорождённые, гномы и другие волшебные существа, которых можно играть.

    Некоторые виды могут вести происхождение из какого-либо мира, плана существования или даже от бога, в то время как другие виды появились одновременно в нескольких областях. Какой бы ни была история происхождения вида, его представители распространились по всей Мультивселенной, внеся вклад в различные культуры.

    Из документа-плейтеста

    Вместе с этим Wizards of the Coast опубликовали в блоге пояснение, почему решили остановиться на этом термине.

    Мы понимаем, что «раса» — проблематичный термин, который имеет предвзятую связь людей реального мира с фэнтезийными народами миров D&D. Применение этого термин в D&D и других популярных франшизах со временем эволюционировало. Теперь пришло время для следующего шага.

    Разработчики отметили, что ещё с 2020-го пытаются снизить влияние расы на игровую механику — например, в книге Tasha’s Cauldron of Everything были представлены альтернативные правила создания персонажей, согласно которым бонусы к характеристикам больше не привязаны к тому или иному виду.

    WotC отмечают, что после обратной связи от сообщества и культурных консультантов решили остановится на термине «виды». А к «расе» больше возвращаться не планируют.

    Ранее Wizards of the Coast уже предпринимали шаги по урегулированию конфликтов на почве использования расовых стереотипов. Например, компания обновила описание народа вистани, основанного на цыганах, из приключения по Равенлофту. А недавно разработчики рассказали, как культурные консультанты будут влиять на создание новых продуктов — это произошло после скандала с обезьяноподобным народом хадози из Spelljammer.

    Стоит отметить, что в популярных фэнтезийных играх термин «раса» используется всё реже. В Pathfinder 2 игрок может выбрать для своего персонажа «наследие» (heritage), а в Warhammer Fantsy Roleplay 4ed — «вид» (species). Авторы Forbidden Lands предлагают выбрать «род» (kin).

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Сказки Гамаюн 2»: в следующих сериях 1
    0
    12875
    «Сказки Гамаюн 2»: в следующих сериях

    Второй том не следует печальной традиции некоторых сиквелов и качественно ничем не уступает первому.

    «Андор», сезон 1. Как мрачный шпионский триллер перевернул наше представление о «Звёздных войнах»? 8
    0
    19228
    «Андор», сезон 1. Как мрачный шпионский триллер перевернул наше представление о «Звёздных войнах»?

    Новое прочтение «Звёздных войн»: никаких джедаев и пришельцев, только психологическая драма и закоулки космо-Лондона.

    Чем закончились «Ходячие мертвецы» и что ждёт их вселенную 22
    0
    80570
    Чем закончились «Ходячие мертвецы» и что ждёт их вселенную

    Рассказываем историю сериала, говорим о том, чем он кончился (спойлеры!), и об отличиях от комикса.

    Обзор Evil West: дикая, дикая категория Б 5
    0
    149829
    Обзор Evil West. Дикая, дикая категория Б

    Бюджетная God of War про Ван Хельсинга

    1899 вопросов — и ни одного ответа. Стоит ли смотреть новый сериал от создателей «Тьмы» 5
    0
    210587
    1899 вопросов — и ни одного ответа. Стоит ли смотреть новый сериал от создателей «Тьмы»

    Кому сериал понравится, а кто будет в ярости? И правда ли, что его украли из какого-то комикса?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2022 7
    0
    253130
    Анна Старобинец «Лисьи Броды». Магическая история о любви и верности ей

    Детективный магреализм с философией и романтикой.

    «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»: Санте нужен огнемёт! 3
    0
    291815
    «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»: Санте нужен огнемёт!

    Как герои Marvel спасали праздник.

    Фантасты, которые начинали свой путь в журналистике 12
    0
    452295
    Фантасты, которые начинали свой путь в журналистике

    Терри Пратчетт Писать Терри Пратчетт начал ещё в школе, причём его рассказы публиковались не только в школьной газете, но и в настоящих научно-фантастических журналах. В 17 лет он решил уйти […]

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить