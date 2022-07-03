В хорроре про первый эфир экзорцизма на ТВ сыграют Джейми Кэмпбелл Бауэр и Эрин Мориарти

Актёры Джейми Кэмпбелл Бауэр из «Очень странных дел» и Эрин Мориарти из «Пацанов» сыграют в хорроре «Настоящие призраки». Фильм расскажет о первом ритуале экзорцизма, который транслировался по телевидению. Об этом сообщает Deadline.

Режиссёром выступит Гэри Фледер, известный по сериалам «Королевство» и «С большой буквы», а также психологическому триллеру «Целуя девушек».

Картина основана на книге американского писателя Эдвина Ф. Бекера, которая повествует о ритуале экзорцизма, проведённом в 1971 году в Чикаго и впервые в истории показанном по телевидению. В центре сюжета — молодожены Эд и Марша Беккеры, которые покупают дом, который, как им кажется, населён привидениями. Стремясь избавиться от паранормального, они прибегают к экзорцизму. И пусть телевизионная трансляция привлекает много внимания, ситуация лишь ухудшается.