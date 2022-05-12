В кино покажут отреставрированные мультфильмы «Тайна третьей планеты» и «Чиполлино»

Кинокомпания «Централ Партнершип» и «Союзмультфильм» перевыпустят в российских кинотеатрах классические советские мультфильмы. Причём показывать будут восстановленные версии. Специалисты постарались избавиться от дефектов и погрешностей, чтобы приблизить картины к оригинальному качеству.
Например, реставрировать «Тайну третьей планеты» помогала художник-постановщик картины Наталья Орлова.
- «Приключения Буратино» с 1 июня
- «Чиполлино» с 9 июня
- «Тайна третьей Планеты» с 16 июня
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Для этого автор использовал технологии FFMPEG, ESRGAN и Gigapixel AI.
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Список составлялся почти 10 лет назад, но актуальность вряд ли потерял.
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