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    Новости

    В «Мадам Паутине» сыграет звезда «Американской истории ужасов»

    28 июня 2022
    28.06.2022
    642
    0 минут на чтение
    В «Мадам Паутине» сыграет звезда «Американской истории ужасов»

    По данным Deadline, к актерскому составу «Мадам Паутины» от Sony присоединилась Эмма Робертс из «Американской истории ужасов».

    Сама компания никак не прокомментировала эту информацию. Какая роль ей досталась, тоже неизвестно.

    Ранее стало известно, что главную героиню сыграет звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон. Также в актерском составе числится Сидни Суини из «Эйфории».

    Режиссером выступит С. Дж. Кларксон, которая работала над «Джессикой Джонс», «Доктором Хаусом» и «Декстером».

    У фильма пока нет даты выхода.

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