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    Новости

    В ноябре пройдёт Фандом Фест — трёхдневный конвент поп-культуры

    7 октября 2023
    Фото аватара
    07.10.2023
    214
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    В ноябре пройдёт Фандом Фест — трёхдневный конвент поп-культуры

    ВКонтакте проведёт собственный фестиваль популярной культуры — Фандом Фест. В его рамках организаторы попытаются объединить поклонников разных фандомов и увлечений. Фестиваль будет идти три дня, и каждый из дней посвящён одному направлению: юмористическому («Будет смешно»), современной азиатской культуре («Будет дэбак») и современной европейской культуре («Будет на экранах»).

    Среди ключевых мероприятий — танцевальный конкурс K-pop Cover Dance Champ на 10 команд, конкурс косплея в трёх категориях, презентации кинопроектов, Q&A-сессии с приглашёнными гостями, шоу-матч со стримерами, сражения на световых мечах, анонсы комиксов.

    Площадка будет разделена на семь тематических блоков:

    • Игры
    • Настолки
    • Гик-маркет
    • Фуд-маркет
    • Фан-лекторий
    • Поп-проекты
    • Фан-встреча

    Среди интересного: игры в Dungeons & Dragons, презентации издательства Bubble, тематические квизы, встречи с авторами и тому подобное. Все подробности — в приложении фестиваля (требуется регистрация ВКонтакте).

    Ведущими главной сцены станут Сергей Хоббит, Владимир Bratishkinoff, Тёма Пименов и Дмитрий Чеботарёв.

    Подаваться на конкурс косплея можно до 14 октября, а на зарегистрировать команду в танцевальном конкурсе можно до 18 октября.

    Фандом Фест пройдёт 10-12 ноября на Main Stage (Москва, площадка Main Stage; Шарикоподшипниковская ул., 13 строение 33).

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