В ноябре пройдёт Фандом Фест — трёхдневный конвент поп-культуры

ВКонтакте проведёт собственный фестиваль популярной культуры — Фандом Фест. В его рамках организаторы попытаются объединить поклонников разных фандомов и увлечений. Фестиваль будет идти три дня, и каждый из дней посвящён одному направлению: юмористическому («Будет смешно»), современной азиатской культуре («Будет дэбак») и современной европейской культуре («Будет на экранах»).

Среди ключевых мероприятий — танцевальный конкурс K-pop Cover Dance Champ на 10 команд, конкурс косплея в трёх категориях, презентации кинопроектов, Q&A-сессии с приглашёнными гостями, шоу-матч со стримерами, сражения на световых мечах, анонсы комиксов.

Площадка будет разделена на семь тематических блоков:

Игры

Настолки

Гик-маркет

Фуд-маркет

Фан-лекторий

Поп-проекты

Фан-встреча

Среди интересного: игры в Dungeons & Dragons, презентации издательства Bubble, тематические квизы, встречи с авторами и тому подобное. Все подробности — в приложении фестиваля (требуется регистрация ВКонтакте).

Ведущими главной сцены станут Сергей Хоббит, Владимир Bratishkinoff, Тёма Пименов и Дмитрий Чеботарёв.

Подаваться на конкурс косплея можно до 14 октября, а на зарегистрировать команду в танцевальном конкурсе можно до 18 октября.

Фандом Фест пройдёт 10-12 ноября на Main Stage (Москва, площадка Main Stage; Шарикоподшипниковская ул., 13 строение 33).