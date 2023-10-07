В ноябре пройдёт Фандом Фест — трёхдневный конвент поп-культуры

ВКонтакте проведёт собственный фестиваль популярной культуры — Фандом Фест. В его рамках организаторы попытаются объединить поклонников разных фандомов и увлечений. Фестиваль будет идти три дня, и каждый из дней посвящён одному направлению: юмористическому («Будет смешно»), современной азиатской культуре («Будет дэбак») и современной европейской культуре («Будет на экранах»).
Среди ключевых мероприятий — танцевальный конкурс K-pop Cover Dance Champ на 10 команд, конкурс косплея в трёх категориях, презентации кинопроектов, Q&A-сессии с приглашёнными гостями, шоу-матч со стримерами, сражения на световых мечах, анонсы комиксов.
Площадка будет разделена на семь тематических блоков:
- Игры
- Настолки
- Гик-маркет
- Фуд-маркет
- Фан-лекторий
- Поп-проекты
- Фан-встреча
Среди интересного: игры в Dungeons & Dragons, презентации издательства Bubble, тематические квизы, встречи с авторами и тому подобное. Все подробности — в приложении фестиваля (требуется регистрация ВКонтакте).
Ведущими главной сцены станут Сергей Хоббит, Владимир Bratishkinoff, Тёма Пименов и Дмитрий Чеботарёв.
Подаваться на конкурс косплея можно до 14 октября, а на зарегистрировать команду в танцевальном конкурсе можно до 18 октября.
Фандом Фест пройдёт 10-12 ноября на Main Stage (Москва, площадка Main Stage; Шарикоподшипниковская ул., 13 строение 33).
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