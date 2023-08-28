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    В октябре выйдет сборник ранних рассказов Терри Пратчетта

    28 августа 2023
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    28.08.2023
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    В октябре 2023-го издательство Transworld Publishing выпустит сборник ранних рассказов Терри Пратчетта A Stroke of the Pen («Росчерк пера»). В него войдут те истории, которые сэр Терри написал в 70-е и 80-е для журналов и газет. Всего в сборнике будет 20 рассказов.

    Вот как звучит синопсис:

    В октябре выйдет сборник ранних рассказов Терри Пратчетта

    Это заново открытые истории, которые Пратчетт писал под псевдонимом в 1970-х и 1980-х. И хотя ни один из рассказов не посвящён Плоскому Миру, они все намекают на мир, которому только суждено появиться, на сатирическую мудрость и фантастическое воображение. Познакомьтесь с Огом Изобретателем, первым пещерным человеком, который приручил огонь, а затем познал взлёты и падения прогресса; исследуйте Министерство неприятностей с призраками Пилгарик-Тауэрс; посетите Блэкбери, небольшой торговый городок со странной погодой и потусторонним гостем и отправьтесь на опасное задание сквозь время и пространство с героем Кроном, и стартует это задание в городке Морпорк…

    В английское издание войдёт 240 страниц. Предисловие написал Нил Гейман.

    Пока неизвестно, сможет ли какое-либо из издательств выпустить сборник на русском.

    Перед смертью Пратчетт завещал уничтожить все свои черновики по Плоскому миру. Писатель не хотел, чтобы на их основе продолжали выходить книги. Сборник же собирает под одной обложкой старые рассказы Пратчетта, которые ранее можно было найти в отдельных выпусках газет и журналов.

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     Кот-император |  21.04.2023 |  1278

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