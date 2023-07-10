В основу третьего сезона «Благих знамений» может лечь невышедшая книга Геймана и Пратчетта

Нил Гейман в одном из интервью рассказал, что у него есть история для третьего сезона «Благих знамений», если Amazon решит продлить сериал после второго.

По словам писателя, еще в 1989 году он обсуждал идею для продолжения оригинального романа с Терри Пратчеттом.

Однако их идея не легла в основу второго сезона. Вместо этого Гейман решил плавно подвести к ней, придумав новый сюжет.

Я не чувствовал, что мы можем сразу к ней перейти. <…> У меня были все персонажи, которых я хотел вернуть. <…> Но мне нужно было возвращать их такими, какие они были в первом сезоне.

Вторая книга по «Благим знамениям» могла получить название «668 — сосед Зверя».