В основу третьего сезона «Благих знамений» может лечь невышедшая книга Геймана и Пратчетта

Нил Гейман в одном из интервью рассказал, что у него есть история для третьего сезона «Благих знамений», если Amazon решит продлить сериал после второго.
По словам писателя, еще в 1989 году он обсуждал идею для продолжения оригинального романа с Терри Пратчеттом.
Однако их идея не легла в основу второго сезона. Вместо этого Гейман решил плавно подвести к ней, придумав новый сюжет.
Я не чувствовал, что мы можем сразу к ней перейти. <…> У меня были все персонажи, которых я хотел вернуть. <…> Но мне нужно было возвращать их такими, какие они были в первом сезоне.
Вторая книга по «Благим знамениям» могла получить название «668 — сосед Зверя».
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Дмитрий Кинский | 23.06.2023 | 731
Сериал вернется в конце июля.
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