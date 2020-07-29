В отрывке из второго сезона «Академии Амбрелла» показали еще один конец света

Netfix выложил отрывок из второго сезона «Академии Амбрелла», в котором Пятый оказывается посреди военных действий и наблюдает еще один конец света.
По сюжету герои после событий первого сезона оказываются в Далласе 1960-х годов. Правда, каждый из них оказывается в прошлом в разные промежутки времени. Но есть проблема куда важнее — мир снова на пороге апокалипсиса.
Продолжение «Академии Амбрелла» выйдет в пятницу — 31 июля. По словам критиков, второй сезон почти во всем превосходит первый.
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Премьера состоится 31 июля.
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