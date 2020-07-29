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    Новости

    В отрывке из второго сезона «Академии Амбрелла» показали еще один конец света

    29 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    29.07.2020
    2032
    0 минут на чтение
    В отрывке из второго сезона «Академии Амбрелла» показали еще один конец света

    Netfix выложил отрывок из второго сезона «Академии Амбрелла», в котором Пятый оказывается посреди военных действий и наблюдает еще один конец света.

    По сюжету герои после событий первого сезона оказываются в Далласе 1960-х годов. Правда, каждый из них оказывается в прошлом в разные промежутки времени. Но есть проблема куда важнее — мир снова на пороге апокалипсиса.

    Продолжение «Академии Амбрелла» выйдет в пятницу — 31 июля. По словам критиков, второй сезон почти во всем превосходит первый.

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    Парящий Клаус и танцующая Ваня на кадрах второго сезона «Академии Амбрелла»

     Дмитрий Кинский |  29.07.2020 |  3 732

    Премьера состоится 31 июля.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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