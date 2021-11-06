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    Новости

    В ожидании Данте и Вергилия: некоторые детали грядущей экранизации Devil May Cry

    6 ноября 2021
    06.11.2021
    390
    0 минут на чтение
    В ожидании Данте и Вергилия: некоторые детали грядущей экранизации Devil May Cry 1

    Продюсер Ади Шанкар раскрыл новые подробности аниме-адаптации Devil May Cry в интервью IGN. По словам режиссёра, сценарий первого сезона уже готов, и он вышел очень «крутым».

    Шанкар обещает, что в аниме появятся главные персонажи игровой серии, включая Данте, Вергилия и Леди. Можно предположить, что в основу сериала легла история Devil May Cry 3.

    Сценарий был написан в сотрудничестве с Алексом Ларсеном, автором фильма «Насыщенный» и недавнего аниме-сериала Netflix «Ясукэ».

    Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, но авторы планируют выпустить несколько сезонов. Как и в «Каслвании», прошлом проекте Шанкара, сюжет уже распланирован на несколько арок вперёд. Они будут объединены сквозным сюжетом.

    Отдельно продюсер отметил, что не собирается приглашать Криса Прэтта озвучивать кого-либо из персонажей. После того, как Пратта объявили как голос Марио в адаптации Super Mario Bros., а также Гарфилда в одноимённом мультфильме, интернет испугался, что Пратт захватит все роли озвучания.

    В данный момент Шанкар также работает над адаптациями PUBG и Far Cry 3: Blood Dragon.

    Дата выхода пока неизвестна.

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