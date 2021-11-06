В ожидании Данте и Вергилия: некоторые детали грядущей экранизации Devil May Cry

Продюсер Ади Шанкар раскрыл новые подробности аниме-адаптации Devil May Cry в интервью IGN. По словам режиссёра, сценарий первого сезона уже готов, и он вышел очень «крутым».
Шанкар обещает, что в аниме появятся главные персонажи игровой серии, включая Данте, Вергилия и Леди. Можно предположить, что в основу сериала легла история Devil May Cry 3.
Сценарий был написан в сотрудничестве с Алексом Ларсеном, автором фильма «Насыщенный» и недавнего аниме-сериала Netflix «Ясукэ».
Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, но авторы планируют выпустить несколько сезонов. Как и в «Каслвании», прошлом проекте Шанкара, сюжет уже распланирован на несколько арок вперёд. Они будут объединены сквозным сюжетом.
Отдельно продюсер отметил, что не собирается приглашать Криса Прэтта озвучивать кого-либо из персонажей. После того, как Пратта объявили как голос Марио в адаптации Super Mario Bros., а также Гарфилда в одноимённом мультфильме, интернет испугался, что Пратт захватит все роли озвучания.
В данный момент Шанкар также работает над адаптациями PUBG и Far Cry 3: Blood Dragon.
Дата выхода пока неизвестна.
-
Рекомендуем
Почему Тим Бёртон снимает странные фильмы
Остров Ктулху и города древних рас: путеводитель по нечеловеческим местам Лавкрафта
«За такой вопрос я бы отрубил вам голову!» Наше интервью с Джорджем Мартином
Сцены, которые напугали нас по-настоящему
Как напечатать свою книгу? Инструкция для начинающих авторов
Наши комиксы
Комикс: Война и орки-2Вождь продолжает искать верную стратегию.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.