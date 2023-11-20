В первые выходные приквел «Голодных игр» заработал около 100 млн долларов

В первые выходные приквел «Голодных игр» под названием «Баллада о змеях и певчих птицах» собрал в мировом прокате 98,5 миллиона долларов при бюджете в 100 миллионов долларов.

Из них 44 миллиона приходятся на США и Канаду, а остальные 54,5 миллионов — на 87 других регионов.

Результат оказался немного выше общих ожиданий аналитиков. Но фильм все равно стартовал слабее, чем предыдущие части.

Для сравнения, только в домашнем прокате первая часть «Сойки-пересмешницы» заработала в первый уикэнд 121 миллион долларов, а вторая — 102 миллиона.

Картину встретили прохладно. На сайте Metacritic рейтинг критиков составляет 53 балла из 100, а зрительский — 5,1 из 10 возможных.

Премьера ленты состоялась 17 ноября.