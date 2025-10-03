КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

В первый день «Перекресток воронов» купили больше 3 тысяч раз в сети «Читай-город — Буквоед»

Дмитрий Кинский
3 октября 17:19
35
1 минута на чтение
По данным «Мегафона» и сети «Читай-город — Буквоед», за три дня до старта продаж «Перекрестка воронов» Анджея Сапковского трафик сайтов крупнейших книжных магазинов вырос на 30%.
За полтора месяца до появления на книжных полках новую книгу по «Ведьмаку» предзаказали 15 тысяч раз. 47% предзаказов приходятся на на читателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.
А в день релиза — 30 сентября — в сети «Читай-город — Буквоед» было продано больше 3 тысяч копий. Для сравнения, обычно книжные новинки продаются в 3-5 тысяч экземпляров за полгода.
Сейчас «Перекресток воронов» доступен в бумажном виде, электронном варианте и аудио в исполнении Всеволода Кузнецова — голоса Геральта в играх CD Projekt RED.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

