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    Новости

    В сериале «Иная жизнь» появятся и другие актрисы из «Звездного крейсера “Галактика”»

    27 сентября 2021
    27.09.2021
    442
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    В сериале «Иная жизнь» появятся и другие актрисы из «Звездного крейсера “Галактика”» 2

    14 октября на стриминговом сервисе Netflix выходит второй сезон научно-фантастического сериала «Иная жизнь» (Another Life) с Кэти Сэкхофф из «Звездного крейсера “Галактика”» (Battlestar Galactica) в главной роли.

    Первый сезон повествует о путешествии в космос её героини Брекридж в команде корабля «Сальвара». Их полет нацелен на поиск и установление контакта с инопланетной цивилизацией, которая оставила на Земле загадочный артефакт.

    Во втором сезоне к Сэкхофф присоединились Рекха Шарма и Кейт Вернон, её коллеги по «Звездному крейсеру “Галактика”».

    Обе новых героини тесно связаны с членами команды «Сальваре». Вернон сыграет мать Нико Брекридж, Аву, которая появится как в космосе, так и на Земле. Нико воссоединится с космической версией своей матери, а Эрик Уоллес (Джастин Чатвин) столкнется с обеспокоенной Авой дома. По сюжету во втором сезоне команда столкнётся с наследием расы инопланетян, что коснётся и матери главной героини.

    Новая героиня Урсула Монро, которую исполнила Шарма, — мать разумного ИИ.

    Помимо Шармы и Вернон в новом сезоне появятся Диллон Кэйси, Шеннон Чан-Кент, Курт Яигер и Карлена Бритч.

    Премьера состоится на стриминге 14 октября.

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    Все эпизоды выйдут на стриминге 14 октября.

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